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Times: сторона Валиевой может обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

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Юридическая фирма Pinna Legal может принять решение обжаловать приговор Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой в Верховном суде Швейцарии.

Как сообщает The Times, Pinna Legal на данный момент рассматривает возможности обжалования решения в Верховном суде Швейцарии.

По информации источника, стороны имеют право на подачу апелляции в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

В СМИ сообщалось, что в пробе Валиевой нашли разрешённый препарат с анаболическим эффектом, а также L-карнитин и гипоксен.

Ранее российскую фигуристку Валиеву в CAS защищала французская юридическая фирма.

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