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Российскую фигуристку Валиеву в CAS защищала французская юридическая фирма

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Стало известно, что российскую фигуристку Камилу Валиеву в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала французская юридическая фирма.

Как сообщает Sportsnet со ссылкой на AP, россиянку защищала компания Pinna Legal, основателем которой является юрист Андреа Пинна.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

В СМИ сообщалось, что в пробе Валиевой нашли разрешённый препарат с анаболическим эффектом, а также L-карнитин и гипоксен.

Ранее сообщалось, что сторона Валиевой сменила адвокатов перед началом разбирательства в CAS.

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