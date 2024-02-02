Чемпион СССР по футболу Гаврилов находится в стабильном состоянии после операции

Василий Гаврилов, сын чемпиона СССР по футболу в составе московского «Спартака» Юрия Гаврилова, сообщил, что его отец чувствует себя нормально после онкологической операции.

«Сроки выписки из больницы пока не известны, потому что был большой разрез, думаю, что две недели точно. Пока что слабый, восстанавливается, но он стабилен, в нормальном состоянии», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.

По его словам, 2 февраля Гаврилова-старшего «уже возили на снимок».

«Утром начал есть понемногу, динамика положительная, пока что на реабилитации. Идёт заживление, делают перевязки», — добавил Василий.

Бронзовый призёр Олимпиады 1980 года 31 января перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого лёгкого.

70-летний Гаврилов в конце мая 2023-го был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня была проведена операция на сонной артерии.

Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.