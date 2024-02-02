Чемпион СССР по футболу Гаврилов находится в стабильном состоянии после операции
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«Сроки выписки из больницы пока не известны, потому что был большой разрез, думаю, что две недели точно. Пока что слабый, восстанавливается, но он стабилен, в нормальном состоянии», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.
По его словам, 2 февраля Гаврилова-старшего «уже возили на снимок».
«Утром начал есть понемногу, динамика положительная, пока что на реабилитации. Идёт заживление, делают перевязки», — добавил Василий.
Бронзовый призёр Олимпиады 1980 года 31 января перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого лёгкого.
70-летний Гаврилов в конце мая 2023-го был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня была проведена операция на сонной артерии.
Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.