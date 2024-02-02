Доктор медицинских наук: у Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался об информации СМИ о препаратах, которые обнаружили в пробе фигуристки Камилы Валиевой.

«Препаратов с анаболическим эффектом тысячи, поэтому точно угадать невозможно. Спорт всегда имеет тёмную сторону, поэтому анаболики в 15 лет — очень вероятно. Случайное попадание полностью исключается.

У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов», — приводит слова Шестакова Sport 24.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

В СМИ сообщалось, что в пробе Валиевой нашли разрешённый препарат с анаболическим эффектом, а также L-карнитин и гипоксен.

Ранее Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после решения CAS.