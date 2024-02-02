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Хави: я ухожу не из-за прессы или психологического здоровья, а потому, что цели не оправдываются

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
Хави: я ухожу не из-за прессы или психологического здоровья, а потому, что цели не оправдываются
  • Gettyimages.ru

«Я ухожу не из-за прессы или психологического здоровья, а потому, что цели и ожидания не оправдываются. Я считаю, что команде нужно изменить курс развития ради клуба. Думаю, что это в интересах клуба. Я буду продолжать смотреть футбол и ездить на «Камп Ноу». Футбол — это моя жизнь и моя страсть», — приводит слова Хави Sport.es.

44-летний испанский специалист объявил об уходе из клуба в конце сезона. Хави возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Ранее в Испании сообщили, что Гвардиола может вернуться в «Барселону».

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