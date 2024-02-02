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В минском «Динамо» сообщили, что ведут переговоры по аренде форварда «Спартака» Мелёшина

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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал, что клуб хочет арендовать форварда «Спартака» Павла Мелёшина.

«Мы интересовались не только Мелёшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное», — цитирует Скрипченко «Чемпионат».

Команда из столицы Белоруссии намерена арендовать 19-летнего форварда до конца сезона-2023/24, сообщает Metaratings.

Воспитанник «Спартака» в восьми матчах во всех турнирах в текущем сезоне забил один мяч. Контракт футболиста истекает летом 2025 года.

Ранее Мелёшин заявил, что в «Спартаке» отличная атмосфера.

 

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