В минском «Динамо» сообщили, что ведут переговоры по аренде форварда «Спартака» Мелёшина

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал, что клуб хочет арендовать форварда «Спартака» Павла Мелёшина.

«Мы интересовались не только Мелёшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное», — цитирует Скрипченко «Чемпионат».

Команда из столицы Белоруссии намерена арендовать 19-летнего форварда до конца сезона-2023/24, сообщает Metaratings.

Воспитанник «Спартака» в восьми матчах во всех турнирах в текущем сезоне забил один мяч. Контракт футболиста истекает летом 2025 года.

Ранее Мелёшин заявил, что в «Спартаке» отличная атмосфера.