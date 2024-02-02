Yle: в пробе Валиевой нашли разрешённый препарат с анаболическим эффектом

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что препарат не входит в список запрещённых, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность включить его в перечень.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее Монсон прокомментировал решение CAS дисквалифицировать Валиеву.