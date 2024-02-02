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Президент «Урала» Иванов назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о причинах перехода нападающего Александра Юшина в «Родину».
Президент «Урала» Иванов назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба
  • РИА Новости

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде. Мы ему очень благодарны за это», — цитирует Иванова «Чемпионат».

2 февраля «Родина» объявила о переходе нападающего Юшина из «Урала».

Футболист в сезоне-2023/24 провёл за екатеринбургский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в €900 тыс.

Ранее вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании попробовать себя в Европе.

 

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