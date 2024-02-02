Петржела: Сербия — единственная европейская сборная, которая сыграет с Россией

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» чех Властимил Петржела высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии по футболу.

«Думаю, Сербия — единственная европейская сборная, которая проведёт товарищеский матч с Россией. Больше никто на это не пойдёт в ближайшее время», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Тренер ответил, может ли представить товарищескую игру между командами России и Чехии.

«Нет. Такое маловероятно», — сказал он,

Сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Динамо» в Москве.

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что матч между Россией и Сербией будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола.