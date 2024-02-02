Карякин считает решение по делу Валиевой политическим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о решении CAS дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

«Очень жалко девочку, мне хочется её поддержать. Она потрясающая фигуристка, настоящая чемпионка, и ничто не сможет это изменить. Я считаю это решение исключительно политическим, оно говорит о том, что никто нас не ждёт на Олимпиадах и других турнирах», — цитирует Карякина ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.