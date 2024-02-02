Титов: завершение карьеры Ахаимовой не связано с отсутствием международных соревнований

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал решение олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой завершить спортивную карьеру.

«Завершение карьеры Ахаимовой никак не связано с отсутствием международных соревнований. Она завершает свою спортивную карьеру, но не уходит из гимнастики. Может работать тренером или, например, администратором. Девушка она талантливая», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что федерация поможет спортсменке с трудоустройством, если у неё будут идеи.

1 февраля Ахаимова завершила карьеру.

Россиянка завоевала золотую медаль Игр-2020 в Токио в командном турнире по спортивной гимнастике. Также в её коллекции две серебряные медали чемпионатов мира и золото чемпионата Европы.

Ранее Ахаимова призналась, что хочет посвятить себя личной жизни после завершения карьеры.