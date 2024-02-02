Штырков признался, что в него дважды стреляли в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков рассказал, как в студенческие годы в него стреляли из травматического пистолета.

«Обычная молодёжная жизнь. Как раньше это называли — стрелкой или сходкой. Во время разговора что-то пошло не так, и кто-то начал стрелять, вместо того чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги», — приводит слова Штыркова «Матч ТВ».

Боец заявил, что у него остались шрамы от пуль.

«Ничего критичного — шкурку просто попортили. Ну вот такая история, ну а что — жили на Уралмаше. Обычное дело», — сказал он.

На счету 35‑летнего россиянина 22 победы в ММА, а также два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Штырков проведёт поединок с российским бойцом MMA Вагабом Вагабовым по правилам кикбоксинга на турнире RCC.