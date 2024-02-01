Агент Гранха: Роналдо превращается в русского

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об адаптации своего клиента.

«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем. Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

12 января «Ростов» объявил о переходе Роналдо.

Детали контракта не разглашаются.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что применяет систему штрафов футболистов только в исключительных ситуациях.