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Агент Гранха: Роналдо превращается в русского

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Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об адаптации своего клиента.
Агент Гранха: Роналдо превращается в русского
  • РИА Новости

«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем. Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

12 января «Ростов» объявил о переходе Роналдо. 

Детали контракта не разглашаются.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что применяет систему штрафов футболистов только в исключительных ситуациях.

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