Родионенко — об Ахаимовой: Лилия всегда сможет поработать тренером

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировал решение олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой завершить спортивную карьеру.

«Сейчас она официально объявила, а не тренируется уже, по‑моему, год. Всему своё время. Думаю, что всё у Лилии будет нормально. Будущее в её руках, зависит от желания, она всегда сможет поработать тренером. Она целеустремлённая девочка», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

1 февраля Ахаимова завершила карьеру.

Спортсменка завоевала золотую медаль Игр-2020 в Токио в командном турнире по спортивной гимнастике. Также в её коллекции две серебряные медали чемпионатов мира и золото чемпионата Европы.

Ранее Ахаимова призналась, что хочет посвятить себя личной жизни после завершения карьеры.