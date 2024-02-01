Тихонов — о решении Латвии: не надо обращать ни на кого внимания

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал не реагировать на решение сейма Латвии запретить спортсменам состязаться со сборными России и Белоруссии.

«Пусть запрещают что хотят, ради бога. Баба с возу — кобыле легче. Нам не надо обращать ни на кого внимания. Нужно настраивать спортсменов на результат в любых соревнованиях. Латвия ещё не понимает, чего она лишилась», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России.