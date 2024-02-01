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Быков — о запрете Латвии играть с Россией: это дискриминация своих спортсменов

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о решении сейма Латвии запретить спортсменам состязаться с командами из России и Белоруссии.
Быков — о запрете Латвии играть с Россией: это дискриминация своих спортсменов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Навредит ли это России? Нет, нам это никоим образом не навредит, вот эта русофобия с их стороны, полная дискриминация своих спортсменов — это навредит только им. Я очень сожалею их спортсменам, что они попадают в эту ситуацию. Ну, мы здесь ничем не сможем им помочь», — приводит слова Быкова «ВсёПроСпорт».

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее бывший глава Министерства спорта заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен жёстко отреагировать на решение Латвии.

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