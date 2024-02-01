Колосков: с Сербией надо играть на 100% и вызывать всех сильнейших
- РИА Новости
«С Сербией надо играть на все 100%. Домашний матч с таким серьёзным соперником — редкость по нынешним временам. Болельщики будут ждать победы, поэтому надо вызывать всех сильнейших. Уже был опыт, когда Карпин приглашал и Головина, и Кузяева, и Миранчука. Наверное, в этот раз тоже будет так», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
31 января стало известно, что сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия.