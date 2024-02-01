Чемпиона СССР по футболу Гаврилова перевели в общую палату после операции

Василий Гаврилов, сын чемпиона СССР по футболу в составе московского «Спартака» Юрия Гаврилова, сообщил, что его отец постепенно приходит в себя после онкологической операции.

«Юрия Васильевича перевели в общую палату. Пока он отходит от наркоза», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.

Бронзовый призёр Олимпиады 1980 года 31 января перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого лёгкого.

70-летний Гаврилов в конце мая 2023-го был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня была проведена операция на сонной артерии.

Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.