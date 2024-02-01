Чемпиона СССР по футболу Гаврилова перевели в общую палату после операции
- РИА Новости
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«Юрия Васильевича перевели в общую палату. Пока он отходит от наркоза», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.
Бронзовый призёр Олимпиады 1980 года 31 января перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого лёгкого.
70-летний Гаврилов в конце мая 2023-го был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня была проведена операция на сонной артерии.
Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.