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Карпин заявил, что Москва стала нравиться ему меньше из-за пробок

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Москва стала нравиться ему меньше.
Карпин заявил, что Москва стала нравиться ему меньше из-за пробок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Лучший город земли? Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов. Москва? Стала меньше нравиться из-за пробок. Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает.  Запланировать два дела в Москве в один день практически нереально», — цитирует Карпина Sport24.

5 ноября 2022 года Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира — 2022, но ФИФА отстранила команду от участия в турнире. Также россиянин тренирует «Ростов».

Ранее жена Карпина сообщила, что летом вместе с детьми переедет в Эстонию.

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