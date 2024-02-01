Карпин заявил, что Москва стала нравиться ему меньше из-за пробок

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Москва стала нравиться ему меньше.

«Лучший город земли? Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов. Москва? Стала меньше нравиться из-за пробок. Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. Запланировать два дела в Москве в один день практически нереально», — цитирует Карпина Sport24.

5 ноября 2022 года Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира — 2022, но ФИФА отстранила команду от участия в турнире. Также россиянин тренирует «Ростов».

Ранее жена Карпина сообщила, что летом вместе с детьми переедет в Эстонию.