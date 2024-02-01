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Валуев — о запрете Латвии соревноваться с россиянами: прибалтийский лай

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Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что не стоит как-то серьёзно реагировать на решение сейма Латвии запретить спортсменам состязаться со сборными России и Белоруссии.
Валуев — о запрете Латвии соревноваться с россиянами: прибалтийский лай
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай. Чудесно посмотреть, как весь этот зоопарк обслуживает Вашингтон с Брюсселем», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее бывший глава Министерства спорта заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен жёстко отреагировать на решение Латвии.



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