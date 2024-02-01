Тарасова — о запрете Латвии спортсменам страны соревноваться с россиянами: больные люди

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении правительства Латвии принять закон о запрете проведения игр сборным своей страны с командами России и Беларуси.

«Мне уже надоело давать им всем рекомендации, это просто страшно. Больные люди. Придётся им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях. Очень хотелось бы в это верить», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.