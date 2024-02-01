Карпин: Захаряну нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании
«Ситуация Арсена — нормальная и правильная. Ему нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании. Дойдёт он до этого уровня или нет — вопрос. Даже если он не заиграет в «Реал Сосьедад», время, проведённое в Испании, пойдёт ему на пользу», — цитирует Карпина Sport24.
Он также подчеркнул, что в чемпионате Испании готовность и интенсивность футболистов другая.
20-летний российский хавбек в 24 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах отдал одну голевую передачу.
Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» против «Жироны» 3 февраля.