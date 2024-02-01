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Васильев: латвийцы сами определили себе статус умалишённых

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении правительства Латвии принять закон о запрете проведения игр сборным своей страны с командами России и Беларуси.
Васильев: латвийцы сами определили себе статус умалишённых
  • Gettyimages.ru

«Латвийцы сами определили себе статус умалишённых. Они больше всех визжали по поводу демократии, но сейчас впереди всех по нарушениям прав человека. Жалко, что латвийский народ имеет такое правительство. Конечно, МОК не будет наказывать латвийцев за это, потому что сам отстранил россиян от соревнований», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что МОК может поощрить данное поведение.

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

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