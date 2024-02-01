Карпин рассказал, что матч сборной России со Словенией был лучшим под его руководством

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своём лучшем матче на посту наставника национальной команды.

«Успел, да. По мне, лучший матч — со Словенией. Надо принимать во внимание уровень сопротивления», — цитирует Карпина Sport24.

5 ноября 2022 года Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира — 2022, но ФИФА отстранила команду от участия в турнире. Также россиянин тренирует «Ростов».

Ранее жена Карпина сообщила, что летом вместе с детьми переедет в Эстонию.