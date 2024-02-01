Пономарёв: если Чалов уйдёт, о чемпионстве ЦСКА нельзя будет даже мечтать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе форварда Фёдора Чалова из армейского клуба.

«Чалов сильно влияет на игру ЦСКА. Это лидер команды, ключевой игрок атаки. Не думаю, что на его место будет возможно найти адекватную замену. Если Чалов уйдёт, о чемпионстве ЦСКА в ближайшие несколько лет нельзя будет даже мечтать», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что 25-летний нападающий стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» в 2023 году. На его счету 17 голов и семь результативных передач. Контракт Чалова с армейским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин допустил переход Чалова в «Зенит».