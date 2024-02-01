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Пономарёв: если Чалов уйдёт, о чемпионстве ЦСКА нельзя будет даже мечтать

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе форварда Фёдора Чалова из армейского клуба.
Пономарёв: если Чалов уйдёт, о чемпионстве ЦСКА нельзя будет даже мечтать
  • РИА Новости

«Чалов сильно влияет на игру ЦСКА. Это лидер команды, ключевой игрок атаки. Не думаю, что на его место будет возможно найти адекватную замену. Если Чалов уйдёт, о чемпионстве ЦСКА в ближайшие несколько лет нельзя будет даже мечтать», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что 25-летний нападающий стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» в 2023 году. На его счету 17 голов и семь результативных передач. Контракт Чалова с армейским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин допустил переход Чалова в «Зенит».

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