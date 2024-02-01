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Божович: одобрение УЕФА матча России с Сербией — это сигнал для других стран

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Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Миодраг Божович высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и командой Сербии.
Божович: одобрение УЕФА матча России с Сербией — это сигнал для других стран
  • РИА Новости

«Матч между Сербией и Россией — для меня это самая лучшая новость! Если УЕФА дал добро на проведение матча с европейской сборной, значит, он положительно думает о российском футболе. Одобрение УЕФА на подобного рода матч — сигнал для других стран» — приводит слова Божовича Metaratings.

31 января стало известно, что сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия.

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