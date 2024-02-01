Газизов: махачкалинскому «Динамо» будет непросто найти тренера на смену Бердыеву

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Это его решение. Мы благодарим Курбана Бекиевича за работу, было почётно работать с ним. Это большой человек и огромный специалист. О его дальнейших планах лучше спросить его самого», — цитирует Газизова РИА Новости.

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала.

Напомним, что в июле текущего года махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева.

«Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35).

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.