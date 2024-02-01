Тарасова считает, что российским фигуристам не стоит ехать за медалями Олимпиады в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что российским фигуристам не стоит ехать за бронзовыми медалями Олимпиады в Пекине.

«Спортсмены заняты соревнованиями, тренировками, зачем им ехать за медалями? Смогут ли отсудить канадцы бронзу? Если у нас будут такие защитники, которые были у Камилы, нас могут вообще на последнее место поставить. Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее сообщалось, что НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU.