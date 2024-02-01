Тарасова считает, что российским фигуристам не стоит ехать за медалями Олимпиады в Пекине
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«Спортсмены заняты соревнованиями, тренировками, зачем им ехать за медалями? Смогут ли отсудить канадцы бронзу? Если у нас будут такие защитники, которые были у Камилы, нас могут вообще на последнее место поставить. Тренеры штаба Этери Тутберидзе долго молчали, наверное, потому что были ошеломлены этой новостью», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.
Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.
Ранее сообщалось, что НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU.