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Бобслеистка Сергеева: уверена, что в истории Валиевой ноги растут оттуда же, что и в моей

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Российская бобслеистка Надежда Сергеева высказалась о деле фигуристки Камилы Валиевой.
Бобслеистка Сергеева: уверена, что в истории Валиевой ноги растут оттуда же, что и в моей
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Мне очень жаль, что у неё случилась такая ситуация. Прямо под копирку — как у меня на прошлой Олимпиаде. Но у нас же в этом плане ничего не сделали. Все мои труды прошли мимо, а ФМБА по‑прежнему выдаёт этот препарат. И я почему‑то уверена, что ноги растут оттуда же, что и у моей истории», — приводит слова Сергеевой «Матч ТВ».

На Олимпиаде 2018 года у Сергеевой в пробе обнаружили триметазидин. CAS аннулировал её результаты, но позднее россиянка доказала свою невиновность.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В её пробе также обнаружили триметазидин. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал слова тренера Этери Тутбридзе о деле Камилы Валиевой.

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