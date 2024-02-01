Daily Shincho: две женщины обвинили игрока сборной Японии по футболу в сексуальном насилии

Полузащитника «Реймса» и сборной Японии обвиняют в сексуальном насилии.

Как сообщает Daily Shincho, две женщины подали иск в конце января 2024 года. Они заявили, что инцидент произошёл летом 2023 года в Осаке после победы сборной над Перу.

Фктболист отрицает, что сексуальная связь с девушками была по принуждению.

Отмечается, что Ито предлагал девушкам деньги, чтобы урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист явился в полицию.