Daily Shincho: две женщины обвинили игрока сборной Японии по футболу в сексуальном насилии
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Как сообщает Daily Shincho, две женщины подали иск в конце января 2024 года. Они заявили, что инцидент произошёл летом 2023 года в Осаке после победы сборной над Перу.
Фктболист отрицает, что сексуальная связь с девушками была по принуждению.
Отмечается, что Ито предлагал девушкам деньги, чтобы урегулировать конфликт.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист явился в полицию.