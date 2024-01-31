Гаврилов перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли
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«Ему вырезали злокачественную опухоль в нижней части левого лёгкого. На данный момент он отходит от наркоза в реанимации, скорее всего, завтра будет переведён в палату. Операция прошла в Боткинской больнице, успешно. Он стабилен», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.
В конце мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня была проведена операция на сонной артерии.
Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.