«Формула-1» не приняла американскую команду Andretti в чемпионат

Руководство «Формулы-1» приняло решение отклонить заявку американской команды Andretti Formula Racing на участие в чемпионате с сезона 2025 года.

«В процессе оценки было установлено, что присутствие 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату», — говорится в заявлении пресс-службы Ф-1, которое приводит Autosport.

Подчёркивается, что решение принято, поскольку американская конюшня не сможет в данный момент стать «конкурентным участником» соревнований.

Повторное рассмотрение заявки может произойти в 2028 году. Это случится в случае альянса Andretti с Cadillac.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (ФИА) собирается отклонить заявки трёх потенциально новых команд «Формулы-1».





