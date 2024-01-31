«Формула-1» не приняла американскую команду Andretti в чемпионат
- Gettyimages.ru
«В процессе оценки было установлено, что присутствие 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату», — говорится в заявлении пресс-службы Ф-1, которое приводит Autosport.
Подчёркивается, что решение принято, поскольку американская конюшня не сможет в данный момент стать «конкурентным участником» соревнований.
Повторное рассмотрение заявки может произойти в 2028 году. Это случится в случае альянса Andretti с Cadillac.
Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (ФИА) собирается отклонить заявки трёх потенциально новых команд «Формулы-1».