Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом» на сборах в ОАЭ

Московский «Локомотив» нанёс поражение екатеринбургскому «Уралу» в товарищеском матче на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова. Матч прошёл в формате четырёх таймов по 30 минут.

В составе победителей дубли оформили Наир Тикнизян и Вадим Раков. У проигравших отличились Итало и Алексей Каштанов.

«Локомотив» в следующем контрольном матче сыграет 4 февраля с казахстанским «Кайратом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна из «Локомотива» и пытается продолжить диалог с игроком.