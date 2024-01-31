Дубли Тикнизяна и Ракова принесли «Локомотиву» победу над «Уралом» на сборах в ОАЭ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова. Матч прошёл в формате четырёх таймов по 30 минут.
В составе победителей дубли оформили Наир Тикнизян и Вадим Раков. У проигравших отличились Итало и Алексей Каштанов.
«Локомотив» в следующем контрольном матче сыграет 4 февраля с казахстанским «Кайратом».
Ранее сообщалось, что «Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна из «Локомотива» и пытается продолжить диалог с игроком.