Вагабов подписал контракт с Минобороны и посетил зону СВО

Ислам Вагабов, брат Вагаба Вагабова, уверен, что участие в специальной военной операции не помешает чемпиону AMC Fight Nights в полутяжёлой весовой категории подготовиться к поединку с Иваном Штырковым.

«Вагаб сейчас стабильно в зоне СВО. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым», — цитирует Ислама Metaratings.

Российские бойцы Штырков и Вагабов проведут поединок по правилам кикбоксинга на турнире RCC в Тюмени 24 февраля.

На счету Штыркова 22 победы в смешанных единоборствах, а также два поражения и одна ничья. Вагабов одержал 24 победы, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Штырков возглавит команду по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего».