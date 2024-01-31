Вагабов подписал контракт с Минобороны и посетил зону СВО
- РИА Новости
«Вагаб сейчас стабильно в зоне СВО. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым», — цитирует Ислама Metaratings.
Российские бойцы Штырков и Вагабов проведут поединок по правилам кикбоксинга на турнире RCC в Тюмени 24 февраля.
На счету Штыркова 22 победы в смешанных единоборствах, а также два поражения и одна ничья. Вагабов одержал 24 победы, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.
Ранее сообщалось, что Штырков возглавит команду по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего».