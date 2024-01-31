Брусникина: пригласительный период иностранцев на Игры дружбы начнётся в феврале

Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина выразила уверенность, что во Всемирных играх дружбы примет участие много спортсменов из зарубежных стран.

«Основной пригласительный период начнётся чуть позже — в феврале. Но мы с некоторыми командами уже ведём работу. Разъясняем, что данные старты будут очень комфортными и интересными для участников», — цитирует Брусникину «Матч ТВ».

При этом, по словам трёхкратной олимпийской чемпионки, «уже были обращения из ряда зарубежных команд, которые интересовались определёнными условиями участия в этих соревнованиях».

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко заявил, что президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу должен был более корректно высказаться в отношении Всемирных игр дружбы.