Брейдо: ЦСКА предложил контракт Чалову с беспрецедентными условиями

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал понять, что московский клуб делает всё возможное для сохранения нападающего Фёдора Чалова в команде.

«Мы ведём переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Фёдора и рассчитывает, что компромисс будет найден, — все наши усилия направлены на продление контракта», — цитирует Брейдо «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что «предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных».

«А последние предложения Фёдору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем неверна», — добавил Брейдо.

Напомним, что 25-летний нападающий стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» в 2023 году. На его счету 17 голов и семь результативных передач. Контракт Чалова с армейским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин допустил переход Чалова в «Зенит».