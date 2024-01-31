Путин: без российских спортсменов международные турниры становятся неинтересными

Президент России Владимир Путин заявил, что без российских спортсменов международные турниры стали неинтересными.

«Без российских спортсменов международные соревнования становятся неинтересными», — сказал Путин.

Российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

8 декабря 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Дементьев обвинил МОК в разрушении идей олимпийского движения.