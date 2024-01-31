МИД: дело Валиевой демонстрирует нечистоплотность конкуренции
- РИА Новости
«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, ещё одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания», — приводит слова Захаровой РИА Новости.
29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее сообщалось, что Волочкова поддержала Валиеву после решения CAS о дисквалификации.