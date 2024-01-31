МИД: дело Валиевой демонстрирует нечистоплотность конкуренции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дело Камилы Валиевой является примером нечистоплотной конкуренции по устранению одной из сильнейших фигуристок.

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, ещё одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Волочкова поддержала Валиеву после решения CAS о дисквалификации.