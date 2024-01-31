RT в Telegram
Подпишись

Агент Игнатьева: «Железничар» борется за выживание в лиге, поэтому контракт до конца сезона

Короткая ссылка
Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, объяснил, почему контракт с «Железничаром» заключён до конца сезона.
Агент Игнатьева: «Железничар» борется за выживание в лиге, поэтому контракт до конца сезона
  • РИА Новости

«Железничар» достаточно симпатичная команда, но борется за выживание в лиге. Поэтому договорились подписать соглашение пока до конца сезона. Постараемся сделать всё возможное, чтобы помочь сохранить команду в Высшей лиге», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с футболистом. В сезоне-2023/24 игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

30 января Игнатьев и сербский «Железничар» заключили трудовое соглашение.

Ранее Игнатьев назвал самый провальный переход в своей карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить