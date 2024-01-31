Агент Игнатьева: «Железничар» борется за выживание в лиге, поэтому контракт до конца сезона

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, объяснил, почему контракт с «Железничаром» заключён до конца сезона.

«Железничар» достаточно симпатичная команда, но борется за выживание в лиге. Поэтому договорились подписать соглашение пока до конца сезона. Постараемся сделать всё возможное, чтобы помочь сохранить команду в Высшей лиге», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с футболистом. В сезоне-2023/24 игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

30 января Игнатьев и сербский «Железничар» заключили трудовое соглашение.

Ранее Игнатьев назвал самый провальный переход в своей карьере.