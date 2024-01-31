Степанова: UFC прекратил сотрудничество с WADA и USADA, может, и нам есть о чём подумать

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова прокомментировала решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прекратить сотрудничество с международной системой допинг‑контроля.

«Я уверена, что UFC будет себя замечательно чувствовать и без USADA, WADA и всего олимпийского движения в его нынешнем виде. Может, и нам есть о чём подумать?» — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

Антидопинговое агентство США (USADA) объявило, что с 1 января 2024 года больше не будет вовлечено в антидопинговую программу UFC.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.