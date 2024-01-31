Фернандо — об уходе из «Спартака»: сердцем хотел остаться

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо объяснил своё решение покинуть московский клуб в 2019 году.

«Тогда клуб делал ставку на молодых игроков. Я решил, что наступил правильный момент для ухода, чтобы дать дорогу молодёжи и дать возможность «Спартаку» получить хорошие деньги», — цитирует Фернандо СЭ.

Игрок добавил, что сердцем хотел остаться в «Спартаке».

Футболист выступал за красно-белых с 2016 по 2019 год. В составе московской команды он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей любви к России.