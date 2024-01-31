Жулин: на месте наших фигуристов я бы никогда в жизни эти бронзовые медали не взял

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Для меня они все олимпийские чемпионы. Для меня этот ход, который они придумали, — бред и утопия. Я бы на месте ребят никогда в жизни эти бронзовые медали не взял», — цитирует Жулина rg.ru.

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Второе — Японии.

Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее Марк Кондратюк заявил, что ничего не чувствует после лишения золота в командном турнире ОИ-2022.