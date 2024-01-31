Жулин: на месте наших фигуристов я бы никогда в жизни эти бронзовые медали не взял
- РИА Новости
«Для меня они все олимпийские чемпионы. Для меня этот ход, который они придумали, — бред и утопия. Я бы на месте ребят никогда в жизни эти бронзовые медали не взял», — цитирует Жулина rg.ru.
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Второе — Японии.
Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее Марк Кондратюк заявил, что ничего не чувствует после лишения золота в командном турнире ОИ-2022.