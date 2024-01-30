Гендиректор «Салавата» Баширов: выход в плей-офф воспринимаем спокойно, в рабочем порядке

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал выход уфимской команды в плей-офф Кубка Гагарина.

«Это хороший промежуточный результат. В ходе сезона такой задачи мы себе не ставили. Главной задачей было показать болельщикам зрелищную игру и хорошо подготовиться к играм плей-офф. Поэтому выход в плей-офф воспринимаем спокойно, в рабочем порядке», — приводит слова Баширова Metaratings.ru.

29 января «Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ.

Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 77 очков и стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

Ранее в «Салавате Юлаеве» подтвердили информацию об аресте счетов клуба.