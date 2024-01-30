Роднина: не знаю, какие доводы будет приводить ОКР при обжаловании решения ISU

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) оспорить вердикт Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Шансы оспорить решение о лишении России золотых медалей в командном турнире есть. Но для этого должны быть веские аргументы. В связи с дисквалификацией Валиевой аннулируются все её результаты в личных и командных соревнованиях. Я не знаю, какие доводы будет приводить ОКР при обжаловании этого решения в CAS», — цитирует Роднину Vprognoze.ru.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее сообщалось, что НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU.