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Тарасова раскритиковала Дюамель за слова о незаслуженной медали России на Играх

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о словах канадской экс-фигуристки Меган Дюамель относительно «незаслуженной» медали России на Олимпийских играх в Пекине.
Тарасова раскритиковала Дюамель за слова о незаслуженной медали России на Играх
  • РИА Новости

«Кто она вообще такая? Пускай занимается своими делами и ничего не говорит о стране, о которой ничего не знает. Она вообще ничего не понимает», — цитирует Тарасову РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее сообщалось, что НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU.

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