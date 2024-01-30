Sport 5: «Маккаби» достиг соглашения с «Динамо» об аренде Лесового
Как сообщает Sport 5, израильский клуб нашёл способ для перехода российского футболиста. Лесовой сначала перейдёт в клуб из Хайфы на правах аренды до конца сезона, после чего сделка будет завершена целиком.
В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего Лесового с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства.