В «Салавате Юлаеве» подтвердили информацию об аресте счетов клуба

В пресс-службе «Салавата Юлаева» прокомментировали информацию об аресте счетов клуба ФНС.

«Действительно ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. На текущей деятельности хоккейного клуба «Салават Юлаев» это никак не сказывается», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».

29 января «Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ.

Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей шайбы забросили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин.

У хозяев единственный гол на счету Джованни Фьоре.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 77 очков и стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Авангард» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина.