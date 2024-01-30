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В «Салавате Юлаеве» подтвердили информацию об аресте счетов клуба

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В пресс-службе «Салавата Юлаева» прокомментировали информацию об аресте счетов клуба ФНС.
В «Салавате Юлаеве» подтвердили информацию об аресте счетов клуба
  • РИА Новости

«Действительно ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. На текущей деятельности хоккейного клуба «Салават Юлаев» это никак не сказывается», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».

29 января «Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ.

Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей шайбы забросили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин.

У хозяев единственный гол на счету Джованни Фьоре.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 77 очков и стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Авангард» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина.

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