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Жуков заявил, что за олимпийское золото российских фигуристов нужно бороться до конца

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Почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Жуков заявил, что за олимпийское золото российских фигуристов нужно бороться до конца
  • РИА Новости

«Правильно делают, что подают апелляцию, — надо бороться до конца, понятно, что решение очевидно политизированное. Я не знаю, есть ли шансы, но бороться нужно до последнего. Для нас наша команда останется олимпийскими чемпионами при любом решении, остальное не имеет значения, кто какое место занял. Камила как была олимпийской чемпионкой, так и осталась», — цитирует Жукова ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.

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