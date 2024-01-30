Синицина выругалась матом после решения ISU лишить сборную России золотых медалей ОИ-2022

Российская фигуристка Виктория Синицина высказалась о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока скажу только, что ****** как обидно! Бумеранг возвращается. Всех ребят люблю», — написала спортсменка в Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.