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«Сочи» объявил о расторжении контракта с Джорджевичем

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«Сочи» и нападающий Лука Джорджевич приняли решение расторгнуть трудовые отношения.
«Сочи» объявил о расторжении контракта с Джорджевичем
  • РИА Новости

«Нападающий Лука Джорджевич покидает футбольный клуб «Сочи». Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Джорджевич провёл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в €600 тыс.

Ранее сообщалось, что Кристиан Нобоа подписал контракт с эквадорским «Эмелеком».

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