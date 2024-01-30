«Сочи» объявил о расторжении контракта с Джорджевичем

«Сочи» и нападающий Лука Джорджевич приняли решение расторгнуть трудовые отношения.

«Нападающий Лука Джорджевич покидает футбольный клуб «Сочи». Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Джорджевич провёл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в €600 тыс.

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